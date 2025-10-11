Россия ввела санкции против Renault

Запрещены сделки с концерном и его дочерними компаниями

Фото: Реальное время

Правительство России приняло решение о введении санкционных ограничений против французского автоконцерна Renault, внесенного в перечень юрлиц, на которые распространяются ограничения в области военно-технического сотрудничества. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Согласно документу, федеральным, региональным и муниципальным структурам России, а также российским физическим и юридическим лицам запрещается осуществлять любые сделки с Renault и его дочерними компаниями. Это касается как внутренних, так и внешнеторговых операций. Кроме того, постановление освобождает контрагентов Renault от выполнения финансовых и контрактных обязательств перед концерном.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Данное решение стало результатом исполнения президентского указа 2022 года о применении ответных специальных экономических мер. В рамках этого указа правительство России ведет перечни компаний, на которые наложены ограничения, включая тех, кто связан с военной промышленностью недружественных стран.

Renault имеет долгую историю участия в военной промышленности, начиная с Первой мировой войны. В 2025 году французское министерство вооруженных сил анонсировало планы концерна по производству боевых беспилотников на территории Украины, что вызвало дополнительные вопросы о его деятельности.

Анастасия Фартыгина