Курс юаня к рублю достиг минимума с начала августа
Китайская валюта преодолела порог в 11 рублей и стала ниже этого значения на 17 копеек
На торгах Московской биржи курс китайского юаня опустился ниже отметки в 11 рублей, достигнув минимального значения с 7 августа текущего года, сообщает ТАСС.
По данным торговой площадки, к 11:19 мск курс юаня снизился на 8,6 копейки относительно предыдущего закрытия торгов, составив 10,998 рубля.
В дальнейшем динамика падения усилилась: к 11:29 мск курс китайской валюты составил 10,983 рубля, продемонстрировав снижение на 10,05 копейки от уровня предыдущего закрытия торгов.
Ранее ЦБ опубликовал официальный курс валют, где юань стоил 11,12 рубля.
