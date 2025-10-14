Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 15 октября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на среду, 15 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Евро подешевел на 1,24 рубля, доллар — на 0,90 рубля, юань — на 0,16 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,96 рубля;
- евро — 92,68 рубля;
- юань — 11,12 рубля.
