Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 15 октября

18:55, 14.10.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал курс валют на среду, 15 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Евро подешевел на 1,24 рубля, доллар — на 0,90 рубля, юань — на 0,16 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,96 рубля;
  • евро — 92,68 рубля;
  • юань — 11,12 рубля.
Анастасия Фартыгина

