Татарстан укрепляет связи с Узбекистаном: итоги встречи в Казани

В столице Татарстана состоялось юбилейное заседание российско-узбекской межпарламентской Комиссии

В Казани состоялось пятое заседание российско-узбекской межпарламентской Комиссии. Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с сопредседателями Комиссии Ильясом Умахановым и Садыком Сафаевым, сообщается на официальном портале главы Татарстана.

Стороны обсуждали, что товарооборот между регионами демонстрирует устойчивый рост, а перспективы сотрудничества охватывают туризм, науку, образование и промышленную сферу. Татарстан и Узбекистан намерены расширять номенклатуру взаимных поставок товаров и услуг.



За последние годы сотрудничество значительно активизировалось. Подтверждением этому служит двукратный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в республику в прошлом году.

Минниханов поблагодарил участников за выбор Казани в качестве площадки для юбилейного мероприятия и отметил важную роль межпарламентских контактов в развитии партнерства.

— Мы радуемся успехам Татарстана. Ваша республика является авангардом, лидером межрегионального сотрудничества с Узбекистаном. Что касается работы нашей Комиссии — мы хотим, чтобы это была Комиссия конкретных дел, — подчеркнул первый зампредседателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

Наталья Жирнова