Якунин: «Региональные и муниципальные бюджеты получили доходы в рамках запланированного»
По итогам года ВРП республики составит 5,4 трлн рублей
Несмотря на снижение доходов федерального бюджета на 5 трлн рублей, регионы и муниципалитеты получили доходы в запланированном объеме. Об этом заявил глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин во время парламентских слушаний.
— На снижение доходов повлияло снижение цен на нефть, укрепление рубля и ограничения, но региональные и муниципальные бюджеты получили доходы в рамках запланированного. Поэтому правительство распределило нагрузку на нижестоящие бюджеты, — сказал Якунин.
По итогам года ВРП республики составит 5,4 трлн рублей — с ростом на 102,4%, сообщил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
Ранее в Татарстане собрали более 34 млрд рублей акцизных платежей.
