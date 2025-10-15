Якунин: «Региональные и муниципальные бюджеты получили доходы в рамках запланированного»

По итогам года ВРП республики составит 5,4 трлн рублей

Несмотря на снижение доходов федерального бюджета на 5 трлн рублей, регионы и муниципалитеты получили доходы в запланированном объеме. Об этом заявил глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин во время парламентских слушаний.

— На снижение доходов повлияло снижение цен на нефть, укрепление рубля и ограничения, но региональные и муниципальные бюджеты получили доходы в рамках запланированного. Поэтому правительство распределило нагрузку на нижестоящие бюджеты, — сказал Якунин.

По итогам года ВРП республики составит 5,4 трлн рублей — с ростом на 102,4%, сообщил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

