Новости экономики

15:46 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Якунин: «Региональные и муниципальные бюджеты получили доходы в рамках запланированного»

11:39, 15.10.2025

По итогам года ВРП республики составит 5,4 трлн рублей

Якунин: «Региональные и муниципальные бюджеты получили доходы в рамках запланированного»
Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на снижение доходов федерального бюджета на 5 трлн рублей, регионы и муниципалитеты получили доходы в запланированном объеме. Об этом заявил глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин во время парламентских слушаний.

— На снижение доходов повлияло снижение цен на нефть, укрепление рубля и ограничения, но региональные и муниципальные бюджеты получили доходы в рамках запланированного. Поэтому правительство распределило нагрузку на нижестоящие бюджеты, — сказал Якунин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам года ВРП республики составит 5,4 трлн рублей — с ростом на 102,4%, сообщил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Ранее в Татарстане собрали более 34 млрд рублей акцизных платежей.

Луиза Игнатьева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть548.2
  • Нижнекамскнефтехим78.85
  • Казаньоргсинтез63.8
  • КАМАЗ80.1
  • Нижнекамскшина37.45
  • Таттелеком0.545