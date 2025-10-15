Михаил Мишустин встретился с главой российского Роспотребнадзора Поповой

Попова отметила успешное выполнение стратегии, обновление нормативных актов и внедрение цифровой маркировки товаров

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой стратегию защиты прав потребителей и создание «санитарного щита». Попова отметила успешное выполнение стратегии, обновление нормативных актов и внедрение цифровой маркировки товаров. Об этом сообщает правительство России.

По данным портала, Анна Попова подчеркнула важность профилактики и предупреждения рисков, отметив необходимость оперативного реагирования на обращения граждан и взаимодействия с общественными организациями и бизнесом. Она сообщила, что стратегия выполняется успешно и благодаря этому удалось обновить нормативную базу в соответствии с современными реалиями и рисками.



За последние годы были приняты значительные законодательные инициативы, включая 17 федеральных законов и внесение 36 существенных изменений в нормативные акты. Эти меры направлены на улучшение защиты прав потребителей, особенно социально уязвимых слоев населения. Например, введены нормы, защищающие права потребителей от недобросовестных практик онлайн-продавцов, а также созданы Консультативные советы по защите прав потребителей на уровне субъектов Федерации.



Кроме того, Роспотребнадзор получил право представлять интересы граждан в многофункциональных центрах, оказывая помощь в разрешении вопросов, связанных с правами потребителей. Новый институт группового потребительского иска показал высокую эффективность, с удовлетворением 222 исков в пользу потребителей. Судебная практика показывает, что с участием ведомства потребители вернули сумму в размере 4,2 миллиарда рублей, а доля удовлетворенных исков составила 95%.



Также важным направлением работы стала цифровая маркировка товаров, которая позволила предотвратить распространение некачественных продуктов. Благодаря усилиям ведомства, кассовые аппараты заблокировали более 2,3 миллиарда единиц несоответствующей продукции, что существенно сократило количество реализуемых товаров с истекшим сроком годности.

