Прокуратура взяла под контроль права пассажиров в аэропортах Поволжья

В Набережных Челнах, Нижнем Новгороде и Уфе 15 октября задерживаются рейсы, в том числе из-за БПЛА

Фото: Максим Платонов

Транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Уфы 15 октября. Причиной сбоев в расписании стали различные факторы, включая ограничения на использование воздушного пространства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Камская, Нижегородская и Уфимская транспортные прокуратуры проводят специальные мероприятия для обеспечения соблюдения прав пассажиров на получение всех положенных услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Для поддержки пассажиров в аэропортах планируется развернуть мобильные приемные.

Напомним, недавно в аэропорту Нижнекамска были сняты ограничения на прием и выпуск судов.

Наталья Жирнова