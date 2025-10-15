Мигрантов в России будут проверять на наличие гепатитов B, C и D

Медицинское обследование будет включать анализы как на острые, так и на хронические формы

Фото: Ринат Назметдинов

Минздрав вносит изменения в порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев. С 1 марта 2026 года все въезжающие в Россию будут проходить обязательное обследование на наличие гепатитов B, C и D. Проекты соответствующих изменений уже размещены на федеральном портале нормативных правовых актов и проходят процедуру общественного обсуждения.

Согласно нововведениям, медицинское обследование будет включать анализы как на острые, так и на хронические формы вирусных гепатитов. Инициатива направлена на совершенствование системы медицинского контроля въезжающих в страну.

Медицинское освидетельствование является обязательным условием для получения иностранцами разрешения на работу, временного проживания и вида на жительство в России. Сроки прохождения медкомиссии зависят от цели въезда: для трудовых мигрантов — 30 дней с момента прибытия, для остальных категорий — 90 дней.

Напомним, что с начала года из России выдворили около 35 тысяч мигрантов.

Наталья Жирнова