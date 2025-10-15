Новости экономики

Бизнес сможет получить 15 млрд рублей льготных денег на реставрацию ОКН

10:51, 15.10.2025

Это произойдет в рамках совместной инициативы Корпорации МСП и ДОМ.РФ

Фото: Динар Фатыхов

Малый и средний бизнес сможет привлечь до 15 млрд рублей льготного финансирования на восстановление ОКН в рамках совместной инициативы Корпорации МСП и ДОМ.РФ, сообщает Минэкономразвития РФ.

В министерстве заявили, что правительство России объединило усилия двух институтов развития, чтобы предприниматели могли эффективно восстанавливать исторические здания и интегрировать их в современную городскую среду.

взято с сайта government.ru

— Специальные лимиты «зонтичных» поручительств Корпорации МСП на сумму 7,8 млрд рублей для реализации программы уже доведены до банков, — сообщил зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Такое поручительство покрывает до 50% суммы кредита, что и позволяет привлечь более 15 млрд льготного финансирования.

Напомним, что 85% малого и среднего бизнеса не затронет снижение лимита по УСН.

Наталья Жирнова

