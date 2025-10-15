В аэропорту Нижнекамска 15 октября ввели ограничения на прием и выпуск судов

Соответствующие меры безопасности анонсировала Росавиация

15 октября, с 06:20 утра, в аэропорту Нижнекамска «Бегишево» введены ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Росавиации».

Как отмечается в сообщение, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что днем ранее, 14 октября, в Татарстане вводили режим «Беспилотная опасность», который действовал около шести часов.

Дмитрий Зайцев