В аэропорту Нижнекамска 15 октября ввели ограничения на прием и выпуск судов
Соответствующие меры безопасности анонсировала Росавиация
15 октября, с 06:20 утра, в аэропорту Нижнекамска «Бегишево» введены ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Росавиации».
Как отмечается в сообщение, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что днем ранее, 14 октября, в Татарстане вводили режим «Беспилотная опасность», который действовал около шести часов.
