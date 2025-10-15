В пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА
МЧС рекомендует жителям Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги пройти в укрытие
В пять городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает МЧС в своем приложении.
МЧС рекомендует жителям Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги пройти в укрытие.
Напомним, что в Татарстане второй день подряд объявляют режим «Беспилотная опасность».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».