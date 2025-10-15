Новости общества

В пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

06:54, 15.10.2025

МЧС рекомендует жителям Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги пройти в укрытие

Фото: скриншот приложения МЧС

В пять городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает МЧС в своем приложении.

МЧС рекомендует жителям Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги пройти в укрытие.

Напомним, что в Татарстане второй день подряд объявляют режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова

