В Казани возбудили уголовное дело за вооруженное нападение на женщину

Нападавший скрылся с места преступления

Фото: Ирина Плотникова

14 октября в Казани произошло нападение на местную жительницу. Инцидент случился на улице Восстания, где неизвестный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, совершил покушение на жизнь 34-летней женщины. По факту нападения возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале СУ СК России по РТ.

По данным следствия, нападавший подбежал и нанес несколько ножевых ранений в область шеи женщины. После совершения преступления он скрылся с места происшествия на мотоцикле.



По факту покушения на убийство СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Женщина жива, она находится в больнице. Ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и задержанию преступника.

Наталья Жирнова