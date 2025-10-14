В Альметьевском районе ДТП унесло жизнь водителя Lada, пострадал ребенок

Водитель автомобиля FAW и два его пассажира, в том числе четырехмесячный ребенок, получили травмы

Трагическое ДТП произошло сегодня в Альметьевском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada, 1973 года рождения, двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем FAW под управлением водителя 1980 года рождения.

В результате аварии водитель Lada скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля FAW и два его пассажира, в том числе четырехмесячный ребенок, получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГАИ РТ.

Благодаря использованию детского удерживающего устройства ребенок избежал серьезных повреждений. Пострадавшие были доставлены в больницу.



Рената Валеева