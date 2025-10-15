Новости общества

В Татарстане второй день подряд объявляют режим «Беспилотная опасность»

06:31, 15.10.2025

В прошлый раз он продлился около шести часов

Сегодня, 15 октября, на территории Татарстана объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России. Ограничения анонсированы в 06:29.

Напомним, что сегодня в аэропорту Нижнекамска Росавиация ввела ограничения на прием и вылет судов.

Сутками ранее, 14 октября, в Татарстане также вводили режим беспилотной опасности. Тогда он продлился около шести часов.

Дмитрий Зайцев

