В Татарстане второй день подряд объявляют режим «Беспилотная опасность»
В прошлый раз он продлился около шести часов
Сегодня, 15 октября, на территории Татарстана объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России. Ограничения анонсированы в 06:29.
Напомним, что сегодня в аэропорту Нижнекамска Росавиация ввела ограничения на прием и вылет судов.
Сутками ранее, 14 октября, в Татарстане также вводили режим беспилотной опасности. Тогда он продлился около шести часов.
