Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг к 2026 году
Неонатальный скрининг — это массовое обследование новорожденных для раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний
Минздрав России намерен расширить программу скрининга новорожденных, включив в нее еще два-три заболевания. Реализовать эти планы ведомство рассчитывает к 2026 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по бюджету, пишет ТАСС.
Неонатальный скрининг — это массовое обследование новорожденных для раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний. Это позволяет начать лечение до появления клинических симптомов и предотвратить тяжелые осложнения.
Программа постоянно развивается: если до 2006 года скрининг проводился только на два заболевания, то к 2023 году их перечень вырос до пяти. Значительное расширение произошло в 2023 году, когда в России была запущена масштабная программа неонатального скрининга, охватывающая 36 наследственных заболеваний.
Как ранее сообщал Михаил Мурашко в мае 2025 года, на сегодняшний день скринингом охвачены 99% новорожденных в стране.
Напомним, что Татарстан увеличит финансирование скрининга новорожденных на наследственные заболевания.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».