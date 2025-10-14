Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг к 2026 году

Неонатальный скрининг — это массовое обследование новорожденных для раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний

Минздрав России намерен расширить программу скрининга новорожденных, включив в нее еще два-три заболевания. Реализовать эти планы ведомство рассчитывает к 2026 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по бюджету, пишет ТАСС.

Неонатальный скрининг — это массовое обследование новорожденных для раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний. Это позволяет начать лечение до появления клинических симптомов и предотвратить тяжелые осложнения.

Программа постоянно развивается: если до 2006 года скрининг проводился только на два заболевания, то к 2023 году их перечень вырос до пяти. Значительное расширение произошло в 2023 году, когда в России была запущена масштабная программа неонатального скрининга, охватывающая 36 наследственных заболеваний.

Как ранее сообщал Михаил Мурашко в мае 2025 года, на сегодняшний день скринингом охвачены 99% новорожденных в стране.

Напомним, что Татарстан увеличит финансирование скрининга новорожденных на наследственные заболевания.



