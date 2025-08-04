Татарстан увеличит финансирование скрининга новорожденных на наследственные заболевания

Республика получила дополнительно 9,3 млн рублей из федерального бюджета

Фото: Евгения Осипова

В бюджете Татарстана на 2025 год значительно увеличено финансирование массового скрининга новорожденных на врожденные и наследственные заболевания. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составит 100,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Изначально запланированная сумма в 84,6 млн рублей была увеличена благодаря дополнительному федеральному финансированию. В соответствии с изменениями в закон о федеральном бюджете, республика получила дополнительно 9,3 млн рублей из федерального бюджета.

Уровень софинансирования из федерального бюджета для Татарстана составляет 58%. В связи с этим, из бюджета Татарстана дополнительно будет выделено 6,7 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Таким образом, общий объем дополнительного финансирования скрининга новорожденных в Татарстане составит 15,9 млн рублей.

Финансирование распределено следующим образом:

федеральный бюджет — 58,34 млн рублей;

республиканский бюджет — 42,24 млн рублей.

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Рената Валеева