В Лаишевском районе обнаружено рыбацкое поселение XVIII–XIX веков

21:17, 14.10.2025

При обследовании был выявлен культурный слой с предметами повседневного быта и промысловым инвентарем

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В ходе археологической разведки 2025 года, проведенной в рамках историко‑культурной экспертизы земельного участка под проект строительства автомобильной дороги в Лаишевском районе Татарстана, выявлен объект культурного (археологического) наследия «Поселение Лесная Поляна I», датируемый XVIII — началом XX века, сообщили в пресс-службе комитета по охране ОКН.

При обследовании был выявлен культурный слой с предметами повседневного быта и промысловым инвентарем, что позволило исследователям отнести объект к рыбацкой деревне, ранее не отмеченной ни на старинных, ни на современных картах. Среди находок:

  • многочисленные фрагменты чернолощеной и красноглиняной керамики;
  • металлические изделия;
  • стеклянные пузырьки;
  • рыболовные грузила.

Комитет по охране объектов культурного наследия подготовил приказ о постановке памятника на государственную охрану. Заказчик строительных работ разрабатывает раздел проектной документации, который определит комплект мероприятий для сохранения выявленного памятника археологии при дальнейшей реализации дорожного проекта.

Анастасия Фартыгина

