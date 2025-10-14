В Лаишевском районе обнаружено рыбацкое поселение XVIII–XIX веков

В ходе археологической разведки 2025 года, проведенной в рамках историко‑культурной экспертизы земельного участка под проект строительства автомобильной дороги в Лаишевском районе Татарстана, выявлен объект культурного (археологического) наследия «Поселение Лесная Поляна I», датируемый XVIII — началом XX века, сообщили в пресс-службе комитета по охране ОКН.

При обследовании был выявлен культурный слой с предметами повседневного быта и промысловым инвентарем, что позволило исследователям отнести объект к рыбацкой деревне, ранее не отмеченной ни на старинных, ни на современных картах. Среди находок:

многочисленные фрагменты чернолощеной и красноглиняной керамики;

металлические изделия;

стеклянные пузырьки;

рыболовные грузила.

Комитет по охране объектов культурного наследия подготовил приказ о постановке памятника на государственную охрану. Заказчик строительных работ разрабатывает раздел проектной документации, который определит комплект мероприятий для сохранения выявленного памятника археологии при дальнейшей реализации дорожного проекта.



Анастасия Фартыгина