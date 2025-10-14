«Татнефть» подала новый иск на 11,7 млрд рублей к «Туполеву» и его казанскому филиалу

Фото: Максим Платонов

Нефтяная компания «Татнефть» инициировала новое крупное судебное разбирательство, подав иск на 11,7 млрд рублей к ПАО «Туполев» и его казанскому филиалу. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Татарстана 9 октября.

Этот иск является продолжением серии судебных тяжб между двумя крупными предприятиями. Ранее, в июле, суд уже частично удовлетворил иск «Татнефти» к «Туполеву» на сумму около 6 млрд рублей.

Тогда авиастроительная компания была обязана выплатить 5,6 млрд рублей за неосновательное обогащение, 556 млн рублей неустойки и 8 млн рублей госпошлины.



Анастасия Фартыгина