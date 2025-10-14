Хмелевский — о шайбе «Салавату»: «Обидно, что меня освистали болельщики»

Американский нападающий забил своей бывшей команде

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский высказался о своей заброшенной шайбе в ворота «Салавата Юлаева» (4:1). Это его первый гол в составе казанской команды после перехода из уфимского клуба.

После заброшенной шайбы болельщики на арене в Уфе освистали Хмелевского, который праздновал с партнерами по «Ак Барсу».

— Конечно, эмоции положительные. Я играл три сезона за Уфу, здесь меня встречают замечательные фанаты. Обидно, что меня освистали после гола, но я понимаю их чувства. Хорошо, что удалось забить сразу. Я знаком с их вратарями, они классные, могли бы остановить мой бросок. В хоккее бывает всякое, и мне немного повезло, — сказал Хмелевский в эфире телеканала ТНВ.

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала пятую победу подряд в чемпионате. Казанцы поднялись на четвертое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» остался на последней строчке общей турнирной таблицы КХЛ.

Зульфат Шафигуллин