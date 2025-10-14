В Татарстане выделят 61,1 млрд рублей на госуправление

Общий объем субсидий местным бюджетам предусмотрен в сумме 26,6 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Проект закона о бюджете Татарстана на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели на совместном заседании Комитета по госстроительству, местному самоуправлению и Экспертного совета при комитете. В обсуждении приняли участие вице-спикер парламента Юрий Камалтынов, помощник раиса республики Александр Терентьев и представители министерств, сообщили в пресс-службе Госсовета региона.

Первый замминистра экономики Олег Пелевин представил прогноз социально-экономического развития. Согласно документу, рост валового регионального продукта в 2026 году прогнозируется на уровне 102,1%, в 2027 году — 102,3%, в 2028 году — 102,4%. Объем строительных работ планируется на уровне 100,8—101,5%, а производство сельхозпродукции — 101,5%.

— В текущей экономической ситуации критически важно поддерживать высокий уровень инвестиционной активности, — подчеркнул Пелевин, отметив необходимость создания благоприятных условий для бизнеса.

Замминистра финансов Алла Анфимова сообщила, что расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в республиканском бюджете на 2026 год составят 61,1 млрд рублей. Общий объем субсидий местным бюджетам предусмотрен в сумме 26,6 млрд рублей.

— Все бюджеты муниципальных образований прогнозируются бездефицитными, — заявила Анфимова.

Также более 200 млрд рублей направят на образование в Татарстане.



Анастасия Фартыгина