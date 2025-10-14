Более 200 млрд рублей направят на образование в Татарстане

Объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана в 2026 году прогнозируется на уровне 5,8 трлн рублей

Фото: Артем Дергунов

Законопроект о бюджете Татарстана на 2026 год и плановый период 2027— 2028 годов был рассмотрен на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Депутаты также заслушали информацию о развитии театрального дела в регионе, сообщили в пресс-службе Госсовета.

В заседании под председательством Айрата Зарипова приняли участие секретарь Госсовета Лилия Маврина и полномочный представитель раиса республики в парламенте Александр Терентьев.

Первый замминистра экономики республики Олег Пелевин представил прогноз социально-экономического развития. Согласно ему, объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана в 2026 году прогнозируется на уровне 5,8 трлн рублей с ростом 102,1% к предыдущему году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Важнейшим фактором обеспечения прогноза является научно-технологическое развитие, — подчеркнул Пелевин, отметив запуск новых национальных проектов технологического лидерства с 2025 года.

Заместитель министра финансов Оксана Кисапова озвучила основные параметры бюджета по профильным направлениям. Так, консолидированные расходы на образование в 2026 году запланированы в объеме 201,1 млрд рублей, из которых 114,4 млрд — средства республиканской казны. Эти средства пойдут на финансирование учреждений, поддержку талантливой молодежи и обновление материально-технической базы.

На культуру и кинематографию в консолидированном бюджете предусмотрено 27,7 млрд рублей. Деньги планируется направить на предоставление грантов, комплектование книжных фондов, поддержку творческих союзов и сохранение государственных языков. Бюджетные ассигнования на СМИ запланированы в объеме 2 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание в ходе обсуждения уделили сфере образования. Секретарь Госсовета Лилия Маврина поручила профильным министерствам разработать республиканскую программу по капитальному ремонту детских садов и объектов допобразования, отметив, что только в Казани требуется ремонт в 186 детсадах и в 30 объектах допобразования.

Вторая часть заседания была посвящена театральному делу. Как сообщила первый замминистра культуры Юлия Адгамова, сеть театров Татарстана является одной из крупнейших в России и включает 39 учреждений. В 2024 году ими было поставлено 100 премьерных спектаклей, а общее количество посещений составило 1,6 млн зрителей. Среди значимых событий она выделила открытие новых зданий Татарского театра им. Г. Камала в Казани и театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.



Анастасия Фартыгина