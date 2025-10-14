Татарстан потратит 2,4 млн рублей на рекламу для привлечения туристов

Целевой аудиторией станут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода

Фото: Реальное время

Татарстан заплатит до 2,45 млн рублей в таргетированную рекламную кампанию в геосервисах «Яндекса» для активного продвижения своих туристических возможностей. Целевой аудиторией станут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, активно интересующиеся отдыхом и путешествиями.

Госкомитет Татарстана по закупкам, выступающий заказчиком, планирует охватить не менее 1,6 млн уникальных пользователей интернета, обеспечив минимум 3,8 млн показа рекламных баннеров.

Рекламные материалы будут демонстрироваться в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе». Кампания предусматривает создание серии баннеров, включающих основной формат, отображаемый внизу экрана при построении маршрута, а также интерактивные баннеры-сторис, открывающиеся по клику и содержащие до трех последовательных изображений с информацией. Все макеты будут разработаны на основе туристического брендбука Татарстана и содержать ссылки на официальные интернет-ресурсы региона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основной фокус таргетинга будет направлен на пользователей в возрасте от 25 до 54 лет. Распределение показов по городам определено следующим образом:

не менее 50% показов — жителям Москвы;

не менее 20% показов — жителям Санкт-Петербурга;

по 15% показов — жителям Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Подрядчик обязуется обеспечить равномерную демонстрацию рекламных баннеров целевой аудитории в течение всего периода исполнения государственного контракта, при этом каждый пользователь увидит рекламу не менее трех раз.

Напомним, что Нижнекамск вошел в топ городов для бизнес-туризма.



Анастасия Фартыгина