Нижнекамск вошел в топ городов для бизнес-туризма

Средний срок бронирования квартир и апартаментов деловыми путешественниками составил 16 ночей

Фото: Людмила Губаева

Согласно аналитике «Авито Путешествия», Нижнекамск стал одним из самых популярных направлений для деловых поездок в 2025 году, заняв 5% от всех корпоративных бронирований квартир и апартаментов. Сервис также расширяет возможности для корпоративных клиентов, сотрудничая с компанией «Аэроклуб» для предоставления более 30 тыс. объектов посуточной аренды в 386 городах России.

Этот рост популярности Нижнекамска у бизнес-туристов обусловлен, по мнению экспертов, развитием промышленности в регионе и потребностью в длительных командировках. Средний срок бронирования квартир и апартаментов деловыми путешественниками составил 16 ночей.

— Растущий рынок делового туризма только в части размещений в отелях и апартаментах мы оцениваем в порядка 450 млрд рублей к 2030 году, — отметил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин. Он также добавил, что данный формат проживания пользуется высоким спросом как у малого и среднего бизнеса, так и у крупных компаний.

предоставлено Т. Ильченко

Помимо Нижнекамска, в числе наиболее востребованных направлений для деловых поездок также оказались Свободный (Амурская область), Усть-Илимск (Иркутская область), Нижний Новгород, Москва и Красноярск.

Предлагаемые «Авито Путешествиями» квартиры и апартаменты предоставляют бизнес-путешественникам комфортные условия для работы и отдыха, включая оборудованные кухни, что позволяет сэкономить на питании. Это особенно актуально для длительных командировок.

Для арендодателей сотрудничество с сервисом открывает новые возможности, такие как увеличение загрузки объектов в низкий туристический сезон и расширение базы лояльных клиентов. При этом стоимость среднего чека делового путешественника в среднем на 20% выше.

Анастасия Фартыгина