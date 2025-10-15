Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов
Местами возможен небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 5—10 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Утром ожидается порядка +3 градусов. Днем в Татарстане будет от +7 до +12 градусов.
