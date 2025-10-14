В России растет число медицинских кадров

На 10 тыс. человек приходится 43 врача и 86 средних медработников

Фото: Ринат Назметдинов

Рабочая группа по восстановлению труда обсудила федеральный проект «Медицинские кадры». Он стартовал 1 января 2025 года с целью повышения обеспеченности системы здравоохранения специалистами, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Сообщается, что с начала года наблюдается положительная динамика в обеспеченности медицинскими кадрами. Количество врачей на 10 тыс. человек населения увеличилось с 42 до 43, а число средних медицинских работников выросло с 85 до 86 человек на 10 тыс. населения. К 2030 году планируется достичь показателей в 44 врача и 85 средних медицинских работников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для достижения цели предлагается трудоустройство ординаторов второго года обучения в качестве врачей-стажеров и организуется работа врачей вахтовым методом. Кроме того, увеличено количество мест в медицинских колледжах — сейчас их более 72 тыс., что превышает плановые показатели.

В регионах ПФО на данный момент наблюдается нехватка медработников. Особенно сложная ситуация наблюдается в Пермском крае, где на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме при норме от 4,0, а в Татарстане этот индекс составляет 1,5.

Наталья Жирнова