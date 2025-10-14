Казань примет чемпионат России по дзюдо 2026 года

Выбор города обусловлен наличием современного центра дзюдо «Батыр»

Фото: Динар Фатыхов

Федерация дзюдо России определила место проведения следующего национального чемпионата. Как сообщил вице-президент организации Валентин Хабиров на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, турнир 2026 года пройдет в Казани.

Выбор города обусловлен наличием современного центра дзюдо «Батыр», который соответствует всем необходимым требованиям для проведения соревнований высокого уровня. Хабиров отметил, что в России создано несколько сильных центров дзюдо, в том числе в Челябинской и Тюменской областях, однако предпочтение было отдано столице Татарстана.

Чемпионат 2025 года в России пройдет с 16 по 19 октября в Екатеринбурге.

Наталья Жирнова