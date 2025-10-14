Rutube преодолел отметку в 1,8 млрд зарубежных просмотров

Зрители из других стран отдают предпочтение такому виду контента, как лайфстайл, развлечения, новости, сериалы и фильмы

Фото: Динар Фатыхов

Аналитический центр видеохостинга Rutube представил данные о росте международной аудитории платформы. За период с начала года по сентябрь 2025 года количество просмотров контента из-за рубежа превысило 1,8 млрд.

Лидером по количеству просмотров стал Казахстан с показателем 371,9 млн просмотров. Второе место занимают пользователи из США, которые посмотрели контент Rutube более 235,3 млн раз. На третьем месте находится Белоруссия с результатом 214 млн просмотров.

— Мы видим результаты уже сегодня — зарубежная аудитория увеличивается с каждым месяцем, — отметил гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

В список стран, откуда просматривают контент с российского видеохостинга, вошли также Германия — 108,6 млн, и Нидерланды — 108,4 млн. Известно, что за рубежом отдают предпочтение такому виду контента, как лайфстайл, развлечения, новости, сериалы и фильмы.



Наталья Жирнова