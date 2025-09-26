Токаев созвонился с Путиным, чтобы обсудить свой визит в Россию

23 сентября Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским

Фото: Максим Платонов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Токаева в Россию, который, по данным пресс-службы, запланирован на ноябрь 2025 года. Цель визита — углубление всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили текущее состояние и перспективы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Россией. В частности, рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества в таких сферах, как энергетика, промышленность и транспорт. Отмечено также динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия, включая подготовку к Дням культуры Казахстана в России, которые запланированы на осень 2025 года.

Напомним, что в ноябре 2024 года Путин уже посещал Казахстан с государственным визитом, по итогам которого были подписаны ряд документов о сотрудничестве, а также принято совместное заявление лидеров двух стран.

23 сентября Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Рената Валеева