ФАС одобрила сделку по покупке сети гипермаркетов «О'Кей»

ООО «Земун» выкупит 99% доли в компании ООО «РБФ Ритейл», которой владеют менеджеры сети

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке ООО «Земун» 99% доли в компании ООО «РБФ Ритейл», которой владеют менеджеры сети супермаркетов «О'Кей». Об этом сообщает «Интерфакс».

— После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов, — заявили в ФАС.

ООО «Земун» зарегистрировано в феврале 2024 года, а нынешним собственником с апреля 2025 года стала Ольга Запорожец. Сообщается, что ранее юрлицо принадлежало ООО «Космарт Солюшен».

ТАСС сообщает, что акции «О’Кей групп» выросли на Московской бирже. По данным биржевых торгов, котировки компании увеличились почти на 10%.

Наталья Жирнова