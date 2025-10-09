К 2028 году маркетплейсы будут работать по новым антимонопольным правилам

Это входит в нацплан развития конкуренции на 2026-2030 годы

ФАС России приступила к разработке законодательства для регулирования деятельности маркетплейсов. Согласно утвержденному Нацплану развития конкуренции на 2026-2030 годы, проекты соответствующих законов должны быть подготовлены к январю 2028 года.

— ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов, — говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

Важным направлением развития конкуренции станет создание специализированного информационного портала. Ресурс будет содержать данные о спросе и предложениях в сфере инновационной и высокотехнологичной продукции.

Ответственными за реализацию проекта назначены ФАС и Минцифры. Ведомствам предстоит подготовить предложения по созданию портала к декабрю 2027 года.

Наталья Жирнова