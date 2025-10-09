К 2028 году маркетплейсы будут работать по новым антимонопольным правилам
Это входит в нацплан развития конкуренции на 2026-2030 годы
ФАС России приступила к разработке законодательства для регулирования деятельности маркетплейсов. Согласно утвержденному Нацплану развития конкуренции на 2026-2030 годы, проекты соответствующих законов должны быть подготовлены к январю 2028 года.
— ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов, — говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.
Важным направлением развития конкуренции станет создание специализированного информационного портала. Ресурс будет содержать данные о спросе и предложениях в сфере инновационной и высокотехнологичной продукции.
Ответственными за реализацию проекта назначены ФАС и Минцифры. Ведомствам предстоит подготовить предложения по созданию портала к декабрю 2027 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».