В Татарстане с 2026 года увеличат на 20% финансирование образовательных программ

С 1 января 2026 года в республике вступят в силу два новых закона

Фото: Артем Дергунов

С 1 января 2026 года в Татарстане вступят в силу два новых закона, устанавливающих увеличенные нормативы финансового обеспечения государственных гарантий в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Закон №56-ЗРТ утверждает нормативы финансирования дошкольного образования на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Документ определяет порядок расчета нормативов для муниципальных детских садов с учетом направленности групп, территориального расположения учреждений, продолжительности пребывания детей, возраста воспитанников и состояния их здоровья.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Закон №57-ЗРТ устанавливает нормативы финансового обеспечения прав граждан на получение бесплатного начального, основного, среднего общего и дополнительного образования в общеобразовательных и профессиональных организациях республики. Нормативы общего образования будут дифференцированы в зависимости от уровня и профиля обучения, типа образовательной организации и реализуемых программ.

Ключевым изменением станет увеличение нормативов финансирования образовательных программ дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования на 20% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

Рената Валеева