Никитин прокомментировал отключение электроэнергии в Нижегородской области

10:07, 14.10.2025

Это произошло в связи с обрушением обломков БПЛА на объект энергетической инфраструктуры

Фото: скриншот из видео "Нижний Новгород. Самый красивый город России! Что посмотреть в Нижнем Новгороде? Столица закатов" с канала "Антон Вохмин ПУТЕШЕСТВИЯ"

Прошедшей ночью в Нижегородской области была пресечена попытка атаки беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Тем не менее падение частей БПЛА вызвало частичное разрушение объекта энергетической инфраструктуры.

— В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии. В настоящее время электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты, — сказано в сообщении Никитина.

Напомним, что за ночь российские силы ПВО сбили 40 украинских дронов. Три БПЛА уничтожили над Нижегородской областью.

Наталья Жирнова

