Никитин прокомментировал отключение электроэнергии в Нижегородской области

Это произошло в связи с обрушением обломков БПЛА на объект энергетической инфраструктуры

Прошедшей ночью в Нижегородской области была пресечена попытка атаки беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Тем не менее падение частей БПЛА вызвало частичное разрушение объекта энергетической инфраструктуры.

— В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии. В настоящее время электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты, — сказано в сообщении Никитина.

Напомним, что за ночь российские силы ПВО сбили 40 украинских дронов. Три БПЛА уничтожили над Нижегородской областью.

Наталья Жирнова