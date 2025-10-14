Новости общества

За ночь российские силы ПВО сбили 40 украинских дронов

08:42, 14.10.2025

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом рассказало Минобороны.

Три дрона сбили над Нижегородской областью. Основную массу украинских БПЛА уничтожили в Белгородской и Воронежской областях. Всего за ночь было сбито:

  • 17 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 12 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • 3 БПЛА — над территорией Нижегородской области,
  • 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,
  • 2 БПЛА — над территорией Тамбовской области,
  • 2 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 1 БПЛА — над территорией Курской области.

Ранее КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Наталья Жирнова

