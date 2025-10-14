За ночь российские силы ПВО сбили 40 украинских дронов
Три БПЛА уничтожили над Нижегородской областью
За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом рассказало Минобороны.
Три дрона сбили над Нижегородской областью. Основную массу украинских БПЛА уничтожили в Белгородской и Воронежской областях. Всего за ночь было сбито:
- 17 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 12 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- 3 БПЛА — над территорией Нижегородской области,
- 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,
- 2 БПЛА — над территорией Тамбовской области,
- 2 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 1 БПЛА — над территорией Курской области.
