В России сокращается количество лесных пожаров

За прошедшие сутки службы авиалесоохраны потушили пять возгораний

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России ликвидировано пять лесных пожаров в пяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению лесного пожара в одном из регионов страны, сообщили в телеграм-канале «Федеральная Авиалесоохрана».

На прошлой неделе пожарные службы тушили за сутки не менее девяти лесных пожаров, однако сейчас происходит спад по зафиксированным возгораниям. На данный момент особый противопожарный режим введен в 21 регионе, а пожароопасный сезон продолжается в 65 регионах.



Наталья Жирнова