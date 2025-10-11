В России за сутки потушено 14 лесных пожаров

В ликвидации пожаров принимают участие 388 человек и 93 единицы техники

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За прошедшие сутки в России ликвидировано 14 лесных пожаров в восьми регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех лесных пожаров в трех регионах.

В ликвидации пожаров принимают участие 388 человек и 93 единицы техники. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 10 воздушных судов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен ни в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 21 регионе, а пожароопасный сезон объявлен в 66 регионах.

Оперативность тушения лесных пожаров в России остается высокой. С начала года 72,2% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Ранее Гидрометцентр Татарстана продлил штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов (IV класс) на территории региона до 15 октября.



Анастасия Фартыгина