«Перенес две микрооперации»: суд Татарстана оценит «мягкий» приговор экс-главы КирМоса

Прокуратура РТ настаивает на реальном сроке для Сергея Миронова, защита — на полном оправдании

Фото: Артем Дергунов

Сегодня Верховному суду Татарстана предстоит оценить законность и обоснованность обвинительного приговора по скандальному делу бывшего главы Кировского и Московского районов Казани. Напомним, после его оглашения осужденный Сергей Миронов был освобожден из-под стражи и отправился домой. Однако выводами итогового решения оказались недовольны и сторона обвинения, и защиты, передает журналист «Реального времени».

К залу суда осужденный и освобожденный экс-чиновник сегодня пришел на костылях. Несмотря на состояние здоровья и возможный риск вновь оказаться под суровой мерой пресечения. На вопрос «Реального времени» он сообщил — с момента освобождения перенес две микрооперации на суставах, которые продлевают срок до эндопротезирования, в настоящее время ждет серьезного обследования в одной из клиник Казани. Комментировать свое уголовное дело и проигранный в первой инстанции процесс по иску прокуратуры отказался, ссылаясь на плохое самочувствие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, Сергей Миронов лишился свободы 1 августа 2024-го — его пригласили на допрос в качестве подозреваемого в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному делу и ознакомили с возбуждением еще одного. На тот момент у фигуранта уже диагностировали остеонекроз нижних конечностей и даже провели одну из операций, но суд посчитал нужным отправить его в СИЗО, где он находился ровно год.

31 июля 2025-го дело дошло до приговора и освобождения. За две недели до этого прокуратура запросила для экс-руководителя двух районов 8 лет колонии общего режима. Суд дал ему 2 года колонии-поселения и освободил от этого наказания, применив норму о зачете сроков — 1 день СИЗО за 2 дня колонии-поселения. При этом осужденному установлен запрет в течение 2,5 года занимать управленческие должности в органах власти.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, Сергея Миронова судили по обвинению в трех превышениях должностных полномочий с заявленным силовиками ущербом для МУП «ДРЭУ Кировского района» и администрации КирМоса на 2,6 млн рублей. Эта сумма в 2017—2024 годах направлялась в счет платы сверхурочного труда двух водителей служебной иномарки главы КирМоса за счет начисления зарплат фиктивно устроенным в МУП родственникам этих водителей и знакомому одного из них. По мнению силовиков, Миронов из корыстных побуждений навязал именно такую схему ныне покойному директору ДРЭУ, чем причинил ущерб администрации и МУП, а также тяжкий вред охраняемым интересам государства и общества (п. е. ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд с такой квалификацией не согласился — посчитал недоказанным корыстный умысел и тяжкий вред и оценил действия экс-главы по куда менее тяжкой части 1 статьи 286 УК РФ. Если по части 3 данной статьи максимальный срок составляет 10 лет лишения свободы, то по части 1 — только 4 года.

Четвертый эпизод по обвинению в злоупотреблении полномочиями касается проведенной в 2018-м арендатором ООО «Агроторг» перепланировки под магазин «Пятерочка» помещений матери Миронова в доме на Комсомольской, за согласованием этих работ представитель ООО обратился в КирМос в 2020-м, и Миронов своим распоряжением дал добро.

Все четыре преступления суд с учетом вышеозвученной переквалификации признал доказанными. Гособвинитель Лилия Суркова посчитала приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. С ее точки зрения, изначальная редакция обвинений была единственно верной, а назначенные судом наказания — основное и дополнительное — необоснованно мягкими.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У адвокатов обвиняемого — другое мнение. Они считают, что в приговоре Советский суд Казани неоднократно вышел за пределы предъявленного обвинения и признал Миронова виновным даже в том, в чем его не обвиняли, например в подписании путевых листов (о чем, по данным защиты, никто из свидетелей не говорил) и в даче незаконных указаний второму директору МУП «ДРЭУ» Ибрагимову — по эпизодам с выплатой «второй» зарплаты водителям.

Что касается эпизода перепланировки, то защитники указали, что не может быть причинно-следственной связи между подписанием распоряжения о перепланировке в 2020-м и неприятностями жильцов дома по улице Комсомольской, на которые они жаловались в период проведения этих работ в 2018-м. Жаловались не только в суд, но и в прокуратуру, подчеркнул адвокат Тимур Табакчи, отметив, что на тот момент необходимости для мер реагирования надзорное ведомство не усматривало.

Возбуждению уголовного дела предшествовала подача в 2023 году гражданского иска на 308 млн рублей по 65 объектам недвижимости, оформленным на родню на тот момент еще главы КирМоса. Прокуратура Татарстана посчитала именно Миронова конечным бенефициаром этих активов, обвинив в весомом расхождении его официальных доходов и расходов.

К финалу гражданского процесса сумма требований выросла до 460 млн рублей с учетом суммы отчужденного имущества и доходов от аренды коммерческой недвижимости, попавших в перечень на «раскулачивание». Верховный суд РТ в закрытом режиме постановил: обратить в доход государства 45 объектов и взыскать 140 млн рублей. В силу это решение пока не вступило.

Тем временем еще до задержания Миронова суды трех инстанций встали на сторону прокуратуры в вопросе о его увольнении по утрате доверия — за выявленный в ходе проверки конфликт интересов и неполноту сведений в декларациях. Ранее за эти нарушения власти Казани наказали главу Кировского и Московского районов выговором, а когда решение вступило в силу, вынужденно уволили коллегу, попутно поблагодарив его за работу через официальный сайт мэрии.

Ирина Плотникова