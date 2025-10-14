Новости экономики

Трамп: таможенные пошлины вывели США в мировые лидеры экономики

08:59, 14.10.2025

Заявление прозвучало во время перелета из египетского Шарм-эш-Шейха в Вашингтон

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря введению таможенных пошлин США получили статус самой богатой страны мира, сообщает RT.

Заявление прозвучало во время перелета из египетского Шарм-эш-Шейха в Вашингтон. Трамп подчеркнул, что благодаря новой таможенной политике США получают сотни миллиардов долларов.

— Теперь с введением пошлин, я считаю, мы, Соединенные Штаты, стали самой богатой страной в мире, — отметил американский лидер.

Известно, что Китай примет контрмеры против США на повышение пошлин, если США поднимут пошлины на китайские товары до 100%. Ранее Трамп поставил под сомнение встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Президент США отметил шаги Пекина, касающиеся добычи и переработки редкоземельных элементов.

Наталья Жирнова

