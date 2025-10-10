Трамп поставил под сомнение встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Президент США отметил шаги Пекина, касающиеся добычи и переработки редкоземельных элементов

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном отказе от запланированной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, сообщает ТАСС.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер отметил, что ранее планировал провести переговоры с китайским лидером через две недели. Однако новые действия Пекина в сфере редкоземельных элементов, по словам Трампа, ставят под вопрос необходимость этой встречи.

Примечательно, что всего неделю назад, 7 октября, Трамп подтверждал намерение встретиться с Си Цзиньпином. Тогда он отмечал хорошие отношения с китайским лидером и успешное развитие двусторонних отношений.

Ранее администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролет над Россией.

Наталья Жирнова