Серебро и золото продолжают бить рекорды: $52,2 и $4179 за унцию

Прошлый рекорд фиксировали накануне

Фото: Реальное время

Фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года установил новый рекорд стоимости на площадке Comex, поднявшись выше отметки $52 за тройскую унцию, согласно биржевой статистике, сообщает ТАСС.



По состоянию на 06:30 мск цена металла увеличилась на 0,78%, достигнув уровня $52,055 за унцию. К следующему временному отрезку, в 07:10 мск, динамика роста усилилась, цена составила $52,215 за унцию (+1,09%).

Одновременно фьючерс на золото зафиксировался на отметке $4179,1 за унцию с ростом на +0,39%. Ранее утром 14 октября цены обоих металлов достигли исторических максимумов: серебро перешагнуло порог в $51, а золото преодолело уровень $4 150 за тройскую унцию.

Напомним, что правительство предложило отменить НДС с процентов по вкладам в золоте.

Наталья Жирнова