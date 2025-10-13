В России могут сократить срок оформления бездомных животных в собственность

Сейчас Гражданский кодекс РФ устанавливает шестимесячный срок для поиска собственника

Фото: Елизавета Пуншева

Депутаты Госдумы разработали законопроект, направленный на ускорение процесса оформления права собственности на бездомных домашних животных. Срок, в течение которого необходимо ждать объявления прежнего владельца, предлагается сократить с шести месяцев до одного. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас Гражданский кодекс РФ устанавливает шестимесячный срок для поиска собственника бездомного животного, после чего лицо, у которого оно находилось, приобретает на него право собственности.

Авторы инициативы подчеркивают, что бездомные животные нуждаются в пище, воде, укрытии и защите от жестокого обращения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом законопроект не отменяет действующую норму, обязывающую нашедшего животное уведомить об этом полицию или орган местного самоуправления в течение трех дней.

— Предлагаемое сокращение срока права собственности с шести до одного месяца является логичным и гуманным шагом в развитии гражданского законодательства о безнадзорных животных, — заключают разработчики законопроекта.

Ранее депутаты намеревались внести на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий ограничения на количество собак и кошек, проживающих в одной квартире.



Рената Валеева