Объявлены даты Всероссийской студенческой весны 2025 года в Казани
Фестиваль будет приурочен к Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Стали известны даты проведения XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования. Мероприятие пройдет в столице Татарстана с 25 по 29 ноября.
Фестиваль будет приурочен к Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что определило и его слоган — «Весна Победы».
В 2024 году финал XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» прошел в Саратове и был посвящен 90-летию со дня рождения космонавта Юрия Гагарина под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам».
Казань уже принимала финал Всероссийской студвесны в 2016 году. Гала-концерт и церемония награждения фестиваля состоялись 19 мая в «Баскет-холле».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».