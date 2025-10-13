Объявлены даты Всероссийской студенческой весны 2025 года в Казани

Фестиваль будет приурочен к Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Стали известны даты проведения XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования. Мероприятие пройдет в столице Татарстана с 25 по 29 ноября.

Фестиваль будет приурочен к Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что определило и его слоган — «Весна Победы».

В 2024 году финал XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» прошел в Саратове и был посвящен 90-летию со дня рождения космонавта Юрия Гагарина под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам».

Казань уже принимала финал Всероссийской студвесны в 2016 году. Гала-концерт и церемония награждения фестиваля состоялись 19 мая в «Баскет-холле».

Рената Валеева