Студвесна в Татарстане будет посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества

Финал Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Татарстане в 2025 году, будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Году защитника Отечества. Об этом сообщила ТАСС замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.

— Тема очевидна и совпадает с объявленным в 2025 году Годом защитника Отечества и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это ключевая магистраль, вокруг которой будет строиться вся «Российская студенческая весна» в 2025 году, — заявила Петрова.

Финал XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2024 году состоялся в Саратове и был посвящен 90-летию со дня рождения космонавта Юрия Гагарина, проходил под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам». В фестивале приняли участие около 3,6 тыс. конкурсантов.

Напомним, что президент Владимир Путин в конце декабря 2024 года объявил 2025 год Годом защитника Отечества в связи с 80-летием Великой Победы.

Последний раз финал Всероссийской студвесны проходил в Казани в 2016 году. 19 мая в «Баскет-холле» прошел гала-концерт и церемония награждения фестиваля. Как это было — в фоторепортаже.

1 / 55 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Рената Валеева