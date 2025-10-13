Бастрыкин потребовал доклад по делу о самоубийстве в Татарстане, возможно связанном с мошенницей

Ранее его сожительница обманным путем лишила квартиры другого человека

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти мужчины в республике. Дело возбуждено по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), сообщили в пресс-службе.

Поводом для поручения стали сообщения в эфире телепрограммы, в которых утверждалось, что мужчина покончил с собой из-за действий своей сожительницы.

Сообщается, что ранее эта женщина обманным путем лишила жилья другого человека.



Рената Валеева