В Татарстане предложили закрепить долги по «коммуналке» за квартирой, а не человеком

Предлагается привязать лицевой счет к кадастровому номеру квартиры

Минстрой Татарстана под руководством Марата Айзатуллина провел совещание с управляющими компаниями региона. Целью встречи стало обсуждение вопросов повышения эффективности работы отрасли управления жилищным фондом.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон, одной из ключевых идей, озвученных в ходе совещания, стало закрепление долгов по коммунальным платежам за квартирой, а не за человеком. Предлагается привязать лицевой счет к кадастровому номеру квартиры, чтобы при продаже долги переходили вместе с жильем.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также обсуждалась необходимость узаконить деятельность расчетных центров, чтобы сделать процесс расчетов понятным и единым для всех. В этом направлении уже предприняты шаги — в пятницу внесен на рассмотрение законопроект, определяющий роль расчетных центров в системе ЖКХ.

Казанская управляющая компания «ЖКХ Танкодром» подала в суд на жителей верхних этажей домов по ул. Карбышева, требуя демонтировать самовольно возведенные козырьки балконов и остекление. Подробности — в материале «Реального времени».



Рената Валеева