Прогнозируемый рост зарплат бюджетников в Татарстане составит 10% в год

МРОТ увеличится до 27 093 рублей

Фото: Михаил Захаров

Согласно прогнозу социально-экономического развития Татарстана на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, рост фонда оплаты труда учитывает повышение зарплаты работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих в среднем на 10% в год. МРОТ увеличится до 27 093 рублей.

Численность зарегистрированных безработных, по прогнозам, останется на уровне 3,1—3,3 тыс. человек.

Бюджетные ассигнования на здравоохранение запланированы в объеме 53,8 млрд рублей на 2026 год (в том числе 2 млрд рублей на модернизацию медицинского оборудования), 55,4 млрд — на 2027 год и 57,8 млрд — на 2028 год.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Расходы на соцполитику составят 73,4 млрд рублей в 2026 году, 78,9 млрд — в 2027 году и 84 млрд — в 2028 году. Эти средства будут направлены на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и обеспечение населения, охрану семьи и детства, а также другие вопросы в области социальной политики, включая расходы капитального характера.

На физкультуру и спорт планируется выделить 7,3 млрд рублей в 2026 году, 7,7 млрд — в 2027 году и 8,2 млрд — в 2028 году.



Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) РТ Алсу Мифтахова сообщила, что общий объем доходов бюджета фонда планируется в сумме 100,1 млрд рублей в 2026 году, 107 млрд рублей в 2027 году и 111,8 млрд рублей в 2028 году. Рост к уровню текущего года в 2026 году составит 6,9 млрд рублей (7,4%).



Рената Валеева