Илья Яшин* объявлен в федеральный розыск
Политик Илья Яшин*, который был помилован президентом России в августе текущего года и освобожден из колонии в рамках обмена, объявлен в федеральный розыск. Это следует из базы розыска МВД России.
— Яшин Илья Валерьевич. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе.
По какой статье ведется розыск, в базе не сообщается.
Справка
* признан иноагентом на территории РФ.
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