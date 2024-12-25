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Илья Яшин* объявлен в федеральный розыск

14:56, 25.12.2024
Илья Яшин* объявлен в федеральный розыск
Фото: скриншот из базы розыска МВД РФ

Политик Илья Яшин*, который был помилован президентом России в августе текущего года и освобожден из колонии в рамках обмена, объявлен в федеральный розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

— Яшин Илья Валерьевич. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе.

По какой статье ведется розыск, в базе не сообщается.

Справка

* признан иноагентом на территории РФ.

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