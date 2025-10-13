Владельцам ЛПХ Татарстана выплатят до 6,3 тыс. рублей за содержание скота

Речь идет о дойных коровах, козоматках и козочках

Фото: Максим Платонов

Минсельхоз Татарстана объявляет о начале второго этапа отбора заявок для владельцев личных подсобных хозяйств. Прием документов будет осуществляться с 14 по 24 октября 2025 года, сообщает пресс-служба.

Известно, что господдержка предусмотрена в виде возмещения части затрат на содержание скота. Владельцы личных подсобных хозяйств смогут получить компенсацию за содержание дойных коров, козоматок и козочек старше одного года.

Размер выплат составит 6 300 рублей на одну корову и 1 000 рублей на козоматку или козочку старше года. Средства предоставляются в качестве частичной компенсации затрат на содержание животных.

Ранее сообщалось, что в Казани 205 млн рублей вложили в благоустройство сельхозярмарок.

Наталья Жирнова