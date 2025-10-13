В Казани 205 млн рублей вложили в благоустройство сельхозярмарок

За пять недель в Татарстане реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 491,5 млн рублей

С 13 сентября в Татарстане возобновили работу традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они открылись на 14 площадках в Казани, а также в Набережных Челнах, Зеленодольском и Нижнекамском районах. Мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель премьер-министра РТ Марат Зяббаров посетили ярмарки и оценили их благоустройство, сообщается в пресс-службе Минсельхоза РТ.

Известно, что на модернизацию восьми ярмарочных площадок в Казани направлено 204,9 млн рублей.

— Продолжается работа по благоустройству Казани. Она проходит не только во дворах, не только в общественных пространствах и на набережных. Мы также улучшаем условия на сельхозярмарках для покупателей и продавцов — сельхозпроизводителей из 22 районов республики, делаем все для их комфорта. На эти цели в этом году выделено почти 205 млн рублей, — заявил мэр города.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На территориях проведены комплексные обновления: установлены административно-санитарные модули, новое освещение и системы видеонаблюдения.



За первые пять недель работы ярмарок реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 491,5 млн рублей. В ассортимент вошли овощи, молоко, сахар, яйца и мясо.

Ранее сообщалось, что за четыре недели ярмарок фермеры Татарстана выручили более 380 миллионов.

Наталья Жирнова