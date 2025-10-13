Правительство Украины сократило отопительный сезон на месяц
Кабмин страны принял соответствующие изменения в постановление
Правительство Украины сократило отопительный сезон-2025/2026 на месяц. Кабмин страны внес соответствующие изменения в постановление, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте правительства.
— Абзац третий <...> дополнить словами и цифрами «с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года», — говорится в документе. Таким образом, отопительный сезон в стране сокращают на месяц. Обычно отопление включалось на период с 15 октября по 15 апреля.
Напомним, что сезон подачи тепла в Казани стартовал 29 сентября.
