Нобелевская премия по экономике присуждена за объяснение того, как инновации двигают экономический рост

Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт объяснили, как инновации служат импульсом для прогресса

Фото: скриншот с сайта nobelprize.org

Нобелевская премия по экономике присуждена Джоэлу Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту с формулировкой «за объяснение экономического роста, инициированного инновациями». Лауреаты в своих работах объяснили, как инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса.

Джоэл Мокир из Университета Иллинойса (США) получает половину премии «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса». Почему устойчивый рост стал новой нормой, ученый объяснил на основе изучения исторических источников. Из его работ следует важность научного подхода к инновациям и открытости общества к новым идеям. Чтобы экономика росла, надо, чтобы мир был готов к изменениям.

Вторую половину поделят Филипп Агион (Коллеж де Франс и Лондонская школа экономики и политических наук) и Питер Ховитт (Университет Брауна, США) «за теорию устойчивого роста посредством созидательного разрушения). Трое экономистов продемонстрировали, как новые технологии будут способствовать устойчивому росту. Еще в 1992 году они построили математическую модель так называемого созидательного (или креативного) разрушения: когда на рынок выходит более совершенный продукт, компании, продающие устаревшие аналоги, терпят убытки. Получается, что с одной стороны, инновация созидает что-то новое, а с другой — несет разрушение старым моделям и технологиям. Конфликты, возникающие при этом, лауреаты предлагают решать конструктивно, иначе инновации будут блокироваться через лобби «консерваторов».

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля учреждена Банком Швеции и присуждается Шведской королевской академией наук. В отличие от остальных премий, она не является наследием Альфреда Нобеля. Впервые ее вручили в 1969 году, с тех пор она присуждалась уже 56 раз.

Людмила Губаева